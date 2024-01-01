Katar riyalinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile QAR → SAR çevirin

1.000 qar
1.028,38 sar

1.00000 QAR = 1.02838 SAR

18:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00441.34815278.970.7941870.928951517.921.53457
1 INR0.012047510.01624193.360910.009568010.011191918.28720.0184878
1 CAD0.74175761.56911206.9280.5890940.6890771125.931.13828
1 PKR0.003584610.2975390.004832610.002846850.003330035.441160.00550083

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Arabistan Riyali
1 QAR1.02838 SAR
5 QAR5.14190 SAR
10 QAR10.28380 SAR
20 QAR20.56760 SAR
50 QAR51.41900 SAR
100 QAR102.83800 SAR
250 QAR257.09500 SAR
500 QAR514.19000 SAR
1000 QAR1028.38000 SAR
2000 QAR2056.76000 SAR
5000 QAR5141.90000 SAR
10000 QAR10283.80000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Katar Riyali
1 SAR0.97240 QAR
5 SAR4.86201 QAR
10 SAR9.72402 QAR
20 SAR19.44804 QAR
50 SAR48.62010 QAR
100 SAR97.24020 QAR
250 SAR243.10050 QAR
500 SAR486.20100 QAR
1000 SAR972.40200 QAR
2000 SAR1944.80400 QAR
5000 SAR4862.01000 QAR
10000 SAR9724.02000 QAR