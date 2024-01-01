5.000 Katar riyalinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → RSD çevirin

1,000QR QAR = 30,29РСД RSD

20:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 QAR → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,467030,4670
Düşük29,363528,6824
Ortalama29,837929,2903
Değişim2.57%5.00%
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1 QAR → RSD istatistikleri

QAR → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,4670, en düşük 29,3635 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,8379 oldu. QAR → RSD kurundaki değişiklik 2.57 değerindeydi.

QAR → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,4670, en düşük 28,6824 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,2903 oldu. QAR → RSD kurundaki değişiklik 5.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2081198,2450,5630,6731.226,971,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Sırp Dinarı
1 QAR30,28630 RSD
5 QAR151,43150 RSD
10 QAR302,86300 RSD
20 QAR605,72600 RSD
50 QAR1.514,31500 RSD
100 QAR3.028,63000 RSD
250 QAR7.571,57500 RSD
500 QAR15.143,15000 RSD
1000 QAR30.286,30000 RSD
2000 QAR60.572,60000 RSD
5000 QAR151.431,50000 RSD
10000 QAR302.863,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Katar Riyali
1 RSD0,03302 QAR
5 RSD0,16509 QAR
10 RSD0,33018 QAR
20 RSD0,66036 QAR
50 RSD1,65091 QAR
100 RSD3,30182 QAR
250 RSD8,25455 QAR
500 RSD16,50910 QAR
1000 RSD33,01820 QAR
2000 RSD66,03640 QAR
5000 RSD165,09100 QAR
10000 RSD330,18200 QAR