5.000 Sırp dinarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile RSD → QAR çevirin

5.000 rsd
168,11 qar

1,000РСД RSD = 0,03362QR QAR

01:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03410,0341
Düşük0,03360,0333
Ortalama0,03380,0337
Değişim0.05%0.32%
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1 RSD → QAR istatistikleri

RSD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0341, en düşük 0,0336 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0338 oldu. RSD → QAR kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

RSD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0341, en düşük 0,0333 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0337 oldu. RSD → QAR kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,920,78618,2871,3881,33783,751
1 EUR1,079120,4130,84819,7291,4971,44390,359
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,427
1 GBP1,2721,17924,065123,261,7651,701106,527

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → CAD

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Katar Riyali
1 RSD0,03362 QAR
5 RSD0,16811 QAR
10 RSD0,33622 QAR
20 RSD0,67244 QAR
50 RSD1,68110 QAR
100 RSD3,36219 QAR
250 RSD8,40548 QAR
500 RSD16,81095 QAR
1000 RSD33,62190 QAR
2000 RSD67,24380 QAR
5000 RSD168,10950 QAR
10000 RSD336,21900 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Sırp Dinarı
1 QAR29,74250 RSD
5 QAR148,71250 RSD
10 QAR297,42500 RSD
20 QAR594,85000 RSD
50 QAR1.487,12500 RSD
100 QAR2.974,25000 RSD
250 QAR7.435,62500 RSD
500 QAR14.871,25000 RSD
1000 QAR29.742,50000 RSD
2000 QAR59.485,00000 RSD
5000 QAR148.712,50000 RSD
10000 QAR297.425,00000 RSD