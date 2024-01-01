10 Katar riyalinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile QAR → NIO çevirin

1,000QR QAR = 10,09C$ NIO

19:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 QAR → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,105010,1288
Düşük10,079210,0677
Ortalama10,095710,0980
Değişim-0.05%-0.10%
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1 QAR → NIO istatistikleri

QAR → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1050, en düşük 10,0792 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,0957 oldu. QAR → NIO kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

QAR → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,1288, en düşük 10,0677 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,0980 oldu. QAR → NIO kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Nikaragua Kordobası
1 QAR10,09030 NIO
5 QAR50,45150 NIO
10 QAR100,90300 NIO
20 QAR201,80600 NIO
50 QAR504,51500 NIO
100 QAR1.009,03000 NIO
250 QAR2.522,57500 NIO
500 QAR5.045,15000 NIO
1000 QAR10.090,30000 NIO
2000 QAR20.180,60000 NIO
5000 QAR50.451,50000 NIO
10000 QAR100.903,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Katar Riyali
1 NIO0,09911 QAR
5 NIO0,49553 QAR
10 NIO0,99105 QAR
20 NIO1,98211 QAR
50 NIO4,95527 QAR
100 NIO9,91053 QAR
250 NIO24,77633 QAR
500 NIO49,55265 QAR
1000 NIO99,10530 QAR
2000 NIO198,21060 QAR
5000 NIO495,52650 QAR
10000 NIO991,05300 QAR