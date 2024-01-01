Katar riyalinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile QAR → MOP çevirin

1.000 qar
2.208,58 mop

1.00000 QAR = 2.20858 MOP

18:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.076489.34521.451471.652310.9475618.3546
1 GBP1.1696211.25895104.4981.697631.932541.1082921.4674
1 USD0.929050.794313183.00371.348451.535040.880317.0518
1 INR0.01119250.009569610.012047710.01624570.01849360.01060560.205434

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Katar riyalinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Katar Riyali / Makau Patakası
1 QAR2.20858 MOP
5 QAR11.04290 MOP
10 QAR22.08580 MOP
20 QAR44.17160 MOP
50 QAR110.42900 MOP
100 QAR220.85800 MOP
250 QAR552.14500 MOP
500 QAR1104.29000 MOP
1000 QAR2208.58000 MOP
2000 QAR4417.16000 MOP
5000 QAR11042.90000 MOP
10000 QAR22085.80000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Katar Riyali
1 MOP0.45278 QAR
5 MOP2.26389 QAR
10 MOP4.52779 QAR
20 MOP9.05558 QAR
50 MOP22.63895 QAR
100 MOP45.27790 QAR
250 MOP113.19475 QAR
500 MOP226.38950 QAR
1000 MOP452.77900 QAR
2000 MOP905.55800 QAR
5000 MOP2263.89500 QAR
10000 MOP4527.79000 QAR