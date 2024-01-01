250 Katar riyalinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile QAR → MGA çevirin

1,000QR QAR = 1.275Ar MGA

19:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → MGA çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MGA
1 QAR → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.275,68001.275,6800
Düşük1.255,88001.238,3300
Ortalama1.264,16771.252,4732
Değişim1.25%1.85%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → MGA istatistikleri

QAR → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.275,6800, en düşük 1.255,8800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.264,1677 oldu. QAR → MGA kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

QAR → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.275,6800, en düşük 1.238,3300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.252,4732 oldu. QAR → MGA kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2231198,3020,5630,6731.227,321,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 QAR1.275,41000 MGA
5 QAR6.377,05000 MGA
10 QAR12.754,10000 MGA
20 QAR25.508,20000 MGA
50 QAR63.770,50000 MGA
100 QAR127.541,00000 MGA
250 QAR318.852,50000 MGA
500 QAR637.705,00000 MGA
1000 QAR1.275.410,00000 MGA
2000 QAR2.550.820,00000 MGA
5000 QAR6.377.050,00000 MGA
10000 QAR12.754.100,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Katar Riyali
1 MGA0,00078 QAR
5 MGA0,00392 QAR
10 MGA0,00784 QAR
20 MGA0,01568 QAR
50 MGA0,03920 QAR
100 MGA0,07841 QAR
250 MGA0,19602 QAR
500 MGA0,39203 QAR
1000 MGA0,78406 QAR
2000 MGA1,56812 QAR
5000 MGA3,92030 QAR
10000 MGA7,84060 QAR