Katar riyalinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → LRD çevirin

1.000 qar
52.228,70 lrd

1.00000 QAR = 52.22870 LRD

17:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00371.34845278.970.7943130.929051517.931.53504
1 INR0.012047710.01624573.360930.009569610.011192518.28750.0184936
1 CAD0.74159261.55491206.8820.5890560.6889561125.691.13837
1 PKR0.003584610.2975360.0048336710.002847310.003330195.441190.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Liberya Doları
1 QAR52.22870 LRD
5 QAR261.14350 LRD
10 QAR522.28700 LRD
20 QAR1044.57400 LRD
50 QAR2611.43500 LRD
100 QAR5222.87000 LRD
250 QAR13057.17500 LRD
500 QAR26114.35000 LRD
1000 QAR52228.70000 LRD
2000 QAR104457.40000 LRD
5000 QAR261143.50000 LRD
10000 QAR522287.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Katar Riyali
1 LRD0.01915 QAR
5 LRD0.09573 QAR
10 LRD0.19147 QAR
20 LRD0.38293 QAR
50 LRD0.95733 QAR
100 LRD1.91466 QAR
250 LRD4.78665 QAR
500 LRD9.57330 QAR
1000 LRD19.14660 QAR
2000 LRD38.29320 QAR
5000 LRD95.73300 QAR
10000 LRD191.46600 QAR