1 Katar riyalinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile QAR → JEP çevirin

1,000QR QAR = 0,2164£ JEP

19:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 QAR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21730,2173
Düşük0,21010,2043
Ortalama0,21270,2097
Değişim2.98%2.88%
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1 QAR → JEP istatistikleri

QAR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2127 oldu. QAR → JEP kurundaki değişiklik 2.98 değerindeydi.

QAR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2097 oldu. QAR → JEP kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3991,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71360,2061198,2740,5630,6731.227,151,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Jersey poundu
1 QAR0,21639 JEP
5 QAR1,08193 JEP
10 QAR2,16385 JEP
20 QAR4,32770 JEP
50 QAR10,81925 JEP
100 QAR21,63850 JEP
250 QAR54,09625 JEP
500 QAR108,19250 JEP
1000 QAR216,38500 JEP
2000 QAR432,77000 JEP
5000 QAR1.081,92500 JEP
10000 QAR2.163,85000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Katar Riyali
1 JEP4,62139 QAR
5 JEP23,10695 QAR
10 JEP46,21390 QAR
20 JEP92,42780 QAR
50 JEP231,06950 QAR
100 JEP462,13900 QAR
250 JEP1.155,34750 QAR
500 JEP2.310,69500 QAR
1000 JEP4.621,39000 QAR
2000 JEP9.242,78000 QAR
5000 JEP23.106,95000 QAR
10000 JEP46.213,90000 QAR