Katar riyalinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile QAR → CVE çevirin

1.000 qar
28.218 cve

1.00000 QAR = 28.21800 CVE

18:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0761589.32941.451461.652310.9474518.3533
1 GBP1.169611.25865104.4781.69761.932521.1081421.4658
1 USD0.929250.794502183.00831.348751.535390.880417.0546
1 INR0.01119450.009571360.01204710.01624840.01849680.01060620.205457

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Katar riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Cape Verde Escudosu
1 QAR28.21800 CVE
5 QAR141.09000 CVE
10 QAR282.18000 CVE
20 QAR564.36000 CVE
50 QAR1410.90000 CVE
100 QAR2821.80000 CVE
250 QAR7054.50000 CVE
500 QAR14109.00000 CVE
1000 QAR28218.00000 CVE
2000 QAR56436.00000 CVE
5000 QAR141090.00000 CVE
10000 QAR282180.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Katar Riyali
1 CVE0.03544 QAR
5 CVE0.17719 QAR
10 CVE0.35438 QAR
20 CVE0.70877 QAR
50 CVE1.77192 QAR
100 CVE3.54384 QAR
250 CVE8.85960 QAR
500 CVE17.71920 QAR
1000 CVE35.43840 QAR
2000 CVE70.87680 QAR
5000 CVE177.19200 QAR
10000 CVE354.38400 QAR