Paraguay guaranisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → NZD çevirin

1.000 pyg
0,22 nzd

1.00000 PYG = 0.00022 NZD

18:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5357483.01380.9291555.94571.34631.348450.794502
1 AUD0.65115154.05440.60501736.4290.8766430.8780430.51734
1 INR0.01204620.018499910.01119270.6739330.01621780.01624370.00957072
1 EUR1.076251.6528489.3436160.21161.448961.451270.85509

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Yeni Zelanda Doları
1 PYG0.00022 NZD
5 PYG0.00112 NZD
10 PYG0.00225 NZD
20 PYG0.00449 NZD
50 PYG0.01123 NZD
100 PYG0.02245 NZD
250 PYG0.05613 NZD
500 PYG0.11226 NZD
1000 PYG0.22451 NZD
2000 PYG0.44903 NZD
5000 PYG1.12258 NZD
10000 PYG2.24515 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Paraguay Guaranisi
1 NZD4454.05000 PYG
5 NZD22270.25000 PYG
10 NZD44540.50000 PYG
20 NZD89081.00000 PYG
50 NZD222702.50000 PYG
100 NZD445405.00000 PYG
250 NZD1113512.50000 PYG
500 NZD2227025.00000 PYG
1000 NZD4454050.00000 PYG
2000 NZD8908100.00000 PYG
5000 NZD22270250.00000 PYG
10000 NZD44540500.00000 PYG