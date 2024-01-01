bin Paraguay guaranisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → NZD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0002173$ NZD

17:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 PYG → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim4.54%1.47%
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1 PYG → NZD istatistikleri

PYG → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → NZD kurundaki değişiklik 4.54 değerindeydi.

PYG → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → NZD kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,6971,341,4030,79
1 AUD0,649154,8170,61438,1210,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,322162,1161,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Yeni Zelanda Doları
1 PYG0,00022 NZD
5 PYG0,00109 NZD
10 PYG0,00217 NZD
20 PYG0,00435 NZD
50 PYG0,01086 NZD
100 PYG0,02173 NZD
250 PYG0,05432 NZD
500 PYG0,10864 NZD
1000 PYG0,21729 NZD
2000 PYG0,43458 NZD
5000 PYG1,08645 NZD
10000 PYG2,17289 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Paraguay Guaranisi
1 NZD4.602,17000 PYG
5 NZD23.010,85000 PYG
10 NZD46.021,70000 PYG
20 NZD92.043,40000 PYG
50 NZD230.108,50000 PYG
100 NZD460.217,00000 PYG
250 NZD1.150.542,50000 PYG
500 NZD2.301.085,00000 PYG
1000 NZD4.602.170,00000 PYG
2000 NZD9.204.340,00000 PYG
5000 NZD23.010.850,00000 PYG
10000 NZD46.021.700,00000 PYG