1 Paraguay guaranisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PYG → MUR çevirin

1,000₲ PYG = 0,005942₨ MUR

17:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MUR
1 PYG → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00610,0061
Düşük0,00580,0058
Ortalama0,00590,0059
Değişim1.29%-2.43%
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1 PYG → MUR istatistikleri

PYG → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0058 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. PYG → MUR kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

PYG → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0058 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0059 oldu. PYG → MUR kurundaki değişiklik -2.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,6991,341,4030,79
1 AUD0,649154,8090,61338,1160,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,339162,131,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Mauritius Rupisi
1 PYG0,00594 MUR
5 PYG0,02971 MUR
10 PYG0,05942 MUR
20 PYG0,11883 MUR
50 PYG0,29708 MUR
100 PYG0,59416 MUR
250 PYG1,48541 MUR
500 PYG2,97082 MUR
1000 PYG5,94163 MUR
2000 PYG11,88326 MUR
5000 PYG29,70815 MUR
10000 PYG59,41630 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 MUR168,30400 PYG
5 MUR841,52000 PYG
10 MUR1.683,04000 PYG
20 MUR3.366,08000 PYG
50 MUR8.415,20000 PYG
100 MUR16.830,40000 PYG
250 MUR42.076,00000 PYG
500 MUR84.152,00000 PYG
1000 MUR168.304,00000 PYG
2000 MUR336.608,00000 PYG
5000 MUR841.520,00000 PYG
10000 MUR1.683.040,00000 PYG