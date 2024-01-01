1 Mauritius rupisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile MUR → PYG çevirin

1 mur
158 pyg

1,000 MUR = 158,4 PYG

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Mauritius rupisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 MUR158,41900 PYG
5 MUR792,09500 PYG
10 MUR1.584,19000 PYG
20 MUR3.168,38000 PYG
50 MUR7.920,95000 PYG
100 MUR15.841,90000 PYG
250 MUR39.604,75000 PYG
500 MUR79.209,50000 PYG
1000 MUR158.419,00000 PYG
2000 MUR316.838,00000 PYG
5000 MUR792.095,00000 PYG
10000 MUR1.584.190,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Mauritius Rupisi
1 PYG0,00631 MUR
5 PYG0,03156 MUR
10 PYG0,06312 MUR
20 PYG0,12625 MUR
50 PYG0,31562 MUR
100 PYG0,63124 MUR
250 PYG1,57809 MUR
500 PYG3,15618 MUR
1000 PYG6,31236 MUR
2000 PYG12,62472 MUR
5000 PYG31,56180 MUR
10000 PYG63,12360 MUR