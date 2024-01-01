Paraguay guaranisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PYG → MUR çevirin

1.000 pyg
6,35 mur

1.00000 PYG = 0.00635 MUR

18:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.076289.34411.45121.652770.94761518.3569
1 GBP1.1695111.2586104.4871.697161.932891.1082421.4681
1 USD0.92920.794534183.01811.348451.535740.8805517.0571
1 INR0.01119270.009570610.012045610.01624280.01849890.01060670.205462

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Paraguay guaranisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Mauritius Rupisi
1 PYG0.00635 MUR
5 PYG0.03176 MUR
10 PYG0.06351 MUR
20 PYG0.12703 MUR
50 PYG0.31757 MUR
100 PYG0.63514 MUR
250 PYG1.58786 MUR
500 PYG3.17572 MUR
1000 PYG6.35144 MUR
2000 PYG12.70288 MUR
5000 PYG31.75720 MUR
10000 PYG63.51440 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 MUR157.44500 PYG
5 MUR787.22500 PYG
10 MUR1574.45000 PYG
20 MUR3148.90000 PYG
50 MUR7872.25000 PYG
100 MUR15744.50000 PYG
250 MUR39361.25000 PYG
500 MUR78722.50000 PYG
1000 MUR157445.00000 PYG
2000 MUR314890.00000 PYG
5000 MUR787225.00000 PYG
10000 MUR1574450.00000 PYG