Paraguay guaranisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PYG → KWD çevirin

1.000 pyg
0,042 kwd

1.00000 PYG = 0.00004 KWD

18:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.076289.3491.451421.65290.94754518.3571
1 GBP1.1695311.25865104.4971.697481.933111.1081821.4692
1 USD0.92920.794502183.02271.348651.535860.8804517.0573
1 INR0.01119210.00956970.012044910.01624440.01849930.01060490.205453

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kuveyt Dinarı
1 PYG0.00004 KWD
5 PYG0.00021 KWD
10 PYG0.00042 KWD
20 PYG0.00084 KWD
50 PYG0.00211 KWD
100 PYG0.00422 KWD
250 PYG0.01056 KWD
500 PYG0.02111 KWD
1000 PYG0.04222 KWD
2000 PYG0.08444 KWD
5000 PYG0.21111 KWD
10000 PYG0.42221 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Paraguay Guaranisi
1 KWD23684.80000 PYG
5 KWD118424.00000 PYG
10 KWD236848.00000 PYG
20 KWD473696.00000 PYG
50 KWD1184240.00000 PYG
100 KWD2368480.00000 PYG
250 KWD5921200.00000 PYG
500 KWD11842400.00000 PYG
1000 KWD23684800.00000 PYG
2000 KWD47369600.00000 PYG
5000 KWD118424000.00000 PYG
10000 KWD236848000.00000 PYG