20 Paraguay guaranisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PYG → KWD çevirin

1,000₲ PYG = 0,00003930ك KWD

17:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 PYG → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim1.57%-2.47%
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1 PYG → KWD istatistikleri

PYG → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. PYG → KWD kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

PYG → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. PYG → KWD kurundaki değişiklik -2.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4050,94458,6991,341,4030,79
1 AUD0,65154,8380,61438,1370,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,6389,376162,1561,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kuveyt Dinarı
1 PYG0,00004 KWD
5 PYG0,00020 KWD
10 PYG0,00039 KWD
20 PYG0,00079 KWD
50 PYG0,00196 KWD
100 PYG0,00393 KWD
250 PYG0,00982 KWD
500 PYG0,01965 KWD
1000 PYG0,03930 KWD
2000 PYG0,07859 KWD
5000 PYG0,19648 KWD
10000 PYG0,39297 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Paraguay Guaranisi
1 KWD25.447,60000 PYG
5 KWD127.238,00000 PYG
10 KWD254.476,00000 PYG
20 KWD508.952,00000 PYG
50 KWD1.272.380,00000 PYG
100 KWD2.544.760,00000 PYG
250 KWD6.361.900,00000 PYG
500 KWD12.723.800,00000 PYG
1000 KWD25.447.600,00000 PYG
2000 KWD50.895.200,00000 PYG
5000 KWD127.238.000,00000 PYG
10000 KWD254.476.000,00000 PYG