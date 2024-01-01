bin Kuveyt dinarından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile KWD → PYG çevirin

1,000ك KWD = 25.360₲ PYG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 KWD → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26.092,200026.092,2000
Düşük25.356,700024.817,0000
Ortalama25.653,020025.447,8156
Değişim-1.89%2.18%
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1 KWD → PYG istatistikleri

KWD → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26.092,2000, en düşük 25.356,7000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25.653,0200 oldu. KWD → PYG kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.

KWD → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26.092,2000, en düşük 24.817,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25.447,8156 oldu. KWD → PYG kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Paraguay Guaranisi
1 KWD25.358,50000 PYG
5 KWD126.792,50000 PYG
10 KWD253.585,00000 PYG
20 KWD507.170,00000 PYG
50 KWD1.267.925,00000 PYG
100 KWD2.535.850,00000 PYG
250 KWD6.339.625,00000 PYG
500 KWD12.679.250,00000 PYG
1000 KWD25.358.500,00000 PYG
2000 KWD50.717.000,00000 PYG
5000 KWD126.792.500,00000 PYG
10000 KWD253.585.000,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kuveyt Dinarı
1 PYG0,00004 KWD
5 PYG0,00020 KWD
10 PYG0,00039 KWD
20 PYG0,00079 KWD
50 PYG0,00197 KWD
100 PYG0,00394 KWD
250 PYG0,00986 KWD
500 PYG0,01972 KWD
1000 PYG0,03943 KWD
2000 PYG0,07887 KWD
5000 PYG0,19717 KWD
10000 PYG0,39435 KWD