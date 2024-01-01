2.000 Paraguay guaranisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile PYG → EGP çevirin

1,000₲ PYG = 0,006318E£ EGP

16:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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EGP
1 PYG → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00640,0064
Düşük0,00610,0061
Ortalama0,00620,0063
Değişim2.92%-2.02%
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1 PYG → EGP istatistikleri

PYG → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0061 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0062 oldu. PYG → EGP kurundaki değişiklik 2.92 değerindeydi.

PYG → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0061 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0063 oldu. PYG → EGP kurundaki değişiklik -2.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4020,94658,71,3411,4040,791
1 AUD0,649154,7770,61438,0960,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,209162,0431,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Mısır Lirası
1 PYG0,00632 EGP
5 PYG0,03159 EGP
10 PYG0,06318 EGP
20 PYG0,12637 EGP
50 PYG0,31592 EGP
100 PYG0,63183 EGP
250 PYG1,57958 EGP
500 PYG3,15915 EGP
1000 PYG6,31830 EGP
2000 PYG12,63660 EGP
5000 PYG31,59150 EGP
10000 PYG63,18300 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Paraguay Guaranisi
1 EGP158,27000 PYG
5 EGP791,35000 PYG
10 EGP1.582,70000 PYG
20 EGP3.165,40000 PYG
50 EGP7.913,50000 PYG
100 EGP15.827,00000 PYG
250 EGP39.567,50000 PYG
500 EGP79.135,00000 PYG
1000 EGP158.270,00000 PYG
2000 EGP316.540,00000 PYG
5000 EGP791.350,00000 PYG
10000 EGP1.582.700,00000 PYG