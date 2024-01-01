5 Mısır lirasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile EGP → PYG çevirin

1,000E£ EGP = 158,0₲ PYG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 EGP → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek163,8150163,8150
Düşük157,2810155,0720
Ortalama160,6491159,9774
Değişim-2.99%1.61%
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1 EGP → PYG istatistikleri

EGP → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 163,8150, en düşük 157,2810 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 160,6491 oldu. EGP → PYG kurundaki değişiklik -2.99 değerindeydi.

EGP → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 163,8150, en düşük 155,0720 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 159,9774 oldu. EGP → PYG kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Paraguay Guaranisi
1 EGP158,01200 PYG
5 EGP790,06000 PYG
10 EGP1.580,12000 PYG
20 EGP3.160,24000 PYG
50 EGP7.900,60000 PYG
100 EGP15.801,20000 PYG
250 EGP39.503,00000 PYG
500 EGP79.006,00000 PYG
1000 EGP158.012,00000 PYG
2000 EGP316.024,00000 PYG
5000 EGP790.060,00000 PYG
10000 EGP1.580.120,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Mısır Lirası
1 PYG0,00633 EGP
5 PYG0,03164 EGP
10 PYG0,06329 EGP
20 PYG0,12657 EGP
50 PYG0,31643 EGP
100 PYG0,63286 EGP
250 PYG1,58216 EGP
500 PYG3,16431 EGP
1000 PYG6,32862 EGP
2000 PYG12,65724 EGP
5000 PYG31,64310 EGP
10000 PYG63,28620 EGP