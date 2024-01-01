10 Paraguay guaranisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile PYG → CHF çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001131SFr. CHF

15:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CHF
1 PYG → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim3.67%0.51%
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1 PYG → CHF istatistikleri

PYG → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → CHF kurundaki değişiklik 3.67 değerindeydi.

PYG → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → CHF kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54284,4080,94658,6881,3421,4050,791
1 AUD0,649154,7470,61338,0650,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,6389,257162,0591,4191,4850,837

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / İsviçre Frangı
1 PYG0,00011 CHF
5 PYG0,00057 CHF
10 PYG0,00113 CHF
20 PYG0,00226 CHF
50 PYG0,00566 CHF
100 PYG0,01131 CHF
250 PYG0,02828 CHF
500 PYG0,05657 CHF
1000 PYG0,11314 CHF
2000 PYG0,22628 CHF
5000 PYG0,56570 CHF
10000 PYG1,13139 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Paraguay Guaranisi
1 CHF8.838,65000 PYG
5 CHF44.193,25000 PYG
10 CHF88.386,50000 PYG
20 CHF176.773,00000 PYG
50 CHF441.932,50000 PYG
100 CHF883.865,00000 PYG
250 CHF2.209.662,50000 PYG
500 CHF4.419.325,00000 PYG
1000 CHF8.838.650,00000 PYG
2000 CHF17.677.300,00000 PYG
5000 CHF44.193.250,00000 PYG
10000 CHF88.386.500,00000 PYG