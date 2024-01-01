bin Pakistan rupisinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → UYU çevirin

1,000₨ PKR = 0,1543$U UYU

12:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 PKR → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15440,1544
Düşük0,14770,1441
Ortalama0,15060,1486
Değişim3.22%6.81%
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1 PKR → UYU istatistikleri

PKR → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1544, en düşük 0,1477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1506 oldu. PKR → UYU kurundaki değişiklik 3.22 değerindeydi.

PKR → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1544, en düşük 0,1441 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1486 oldu. PKR → UYU kurundaki değişiklik 6.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4140,7923,6731,413,75434,529
1 EUR1,054188,9760,8353,8711,4863,95736,395
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53414,6351,7794,73843,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Uruguay Pesosu
1 PKR0,15429 UYU
5 PKR0,77146 UYU
10 PKR1,54292 UYU
20 PKR3,08584 UYU
50 PKR7,71460 UYU
100 PKR15,42920 UYU
250 PKR38,57300 UYU
500 PKR77,14600 UYU
1000 PKR154,29200 UYU
2000 PKR308,58400 UYU
5000 PKR771,46000 UYU
10000 PKR1.542,92000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Pakistan Rupisi
1 UYU6,48120 PKR
5 UYU32,40600 PKR
10 UYU64,81200 PKR
20 UYU129,62400 PKR
50 UYU324,06000 PKR
100 UYU648,12000 PKR
250 UYU1.620,30000 PKR
500 UYU3.240,60000 PKR
1000 UYU6.481,20000 PKR
2000 UYU12.962,40000 PKR
5000 UYU32.406,00000 PKR
10000 UYU64.812,00000 PKR