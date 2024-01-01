10 Pakistan rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → NZD çevirin

1,000₨ PKR = 0,006157$ NZD

11:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 PKR → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00620,0062
Düşük0,00590,0057
Ortalama0,00600,0059
Değişim3.92%5.67%
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1 PKR → NZD istatistikleri

PKR → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0062, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0060 oldu. PKR → NZD kurundaki değişiklik 3.92 değerindeydi.

PKR → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0062, en düşük 0,0057 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0059 oldu. PKR → NZD kurundaki değişiklik 5.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7923,6731,4093,75434,537
1 EUR1,054188,9780,8353,8711,4853,95736,404
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54414,6361,7794,73843,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 PKR0,00616 NZD
5 PKR0,03078 NZD
10 PKR0,06157 NZD
20 PKR0,12314 NZD
50 PKR0,30784 NZD
100 PKR0,61569 NZD
250 PKR1,53922 NZD
500 PKR3,07844 NZD
1000 PKR6,15687 NZD
2000 PKR12,31374 NZD
5000 PKR30,78435 NZD
10000 PKR61,56870 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Pakistan Rupisi
1 NZD162,42000 PKR
5 NZD812,10000 PKR
10 NZD1.624,20000 PKR
20 NZD3.248,40000 PKR
50 NZD8.121,00000 PKR
100 NZD16.242,00000 PKR
250 NZD40.605,00000 PKR
500 NZD81.210,00000 PKR
1000 NZD162.420,00000 PKR
2000 NZD324.840,00000 PKR
5000 NZD812.100,00000 PKR
10000 NZD1.624.200,00000 PKR