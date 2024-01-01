PKR - NZD Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...



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