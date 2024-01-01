Pakistan rupisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile PKR → MRU çevirin

1.000 pkr
143,32 mru

1.00000 PKR = 0.14332 MRU

17:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0760589.3311.451651.653170.94772518.3574
1 GBP1.1693211.25825104.4571.697441.933091.108221.4657
1 USD0.92930.794755183.01751.349051.536330.8807517.06
1 INR0.01119430.009573340.012045710.01625020.01850610.01060920.205499

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Pakistan rupisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moritanya Ouguiyası
1 PKR0.14332 MRU
5 PKR0.71662 MRU
10 PKR1.43324 MRU
20 PKR2.86648 MRU
50 PKR7.16620 MRU
100 PKR14.33240 MRU
250 PKR35.83100 MRU
500 PKR71.66200 MRU
1000 PKR143.32400 MRU
2000 PKR286.64800 MRU
5000 PKR716.62000 MRU
10000 PKR1433.24000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Pakistan Rupisi
1 MRU6.97720 PKR
5 MRU34.88600 PKR
10 MRU69.77200 PKR
20 MRU139.54400 PKR
50 MRU348.86000 PKR
100 MRU697.72000 PKR
250 MRU1744.30000 PKR
500 MRU3488.60000 PKR
1000 MRU6977.20000 PKR
2000 MRU13954.40000 PKR
5000 MRU34886.00000 PKR
10000 MRU69772.00000 PKR