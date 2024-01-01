50 Pakistan rupisinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → MKD çevirin

1.000₨ PKR = 0.2098ден MKD

10:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 PKR → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.21050.2105
Düşük0.20270.1975
Ortalama0.20590.2019
Değişim2.99%5.53%
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1 PKR → MKD istatistikleri

PKR → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.2105, en düşük 0.2027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.2059 oldu. PKR → MKD kurundaki değişiklik 2.99 değerindeydi.

PKR → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.2105, en düşük 0.1975 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.2019 oldu. PKR → MKD kurundaki değişiklik 5.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9481584.41450.7920483.672951.408953.7539534.5394
1 EUR1.05475189.03620.8353753.874041.486093.9594836.4304
1 INR0.01184630.011231410.009382840.04351090.01669090.04447040.409164
1 GBP1.262551.19707106.57814.637281.778874.7395543.6077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Makedonya Dinarı
1 PKR0.20983 MKD
5 PKR1.04916 MKD
10 PKR2.09832 MKD
20 PKR4.19664 MKD
50 PKR10.49160 MKD
100 PKR20.98320 MKD
250 PKR52.45800 MKD
500 PKR104.91600 MKD
1000 PKR209.83200 MKD
2000 PKR419.66400 MKD
5000 PKR1049.16000 MKD
10000 PKR2098.32000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Pakistan Rupisi
1 MKD4.76573 PKR
5 MKD23.82865 PKR
10 MKD47.65730 PKR
20 MKD95.31460 PKR
50 MKD238.28650 PKR
100 MKD476.57300 PKR
250 MKD1191.43250 PKR
500 MKD2382.86500 PKR
1000 MKD4765.73000 PKR
2000 MKD9531.46000 PKR
5000 MKD23828.65000 PKR
10000 MKD47657.30000 PKR