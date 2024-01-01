10 Makedonya dinarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MKD → PKR çevirin

10 mkd
48,97 pkr

1,000ден MKD = 4,897₨ PKR

20:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,94254,9425
Düşük4,86854,8375
Ortalama4,91304,8908
Değişim0.58%0.61%
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1 MKD → PKR istatistikleri

MKD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9425, en düşük 4,8685 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9130 oldu. MKD → PKR kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

MKD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9425, en düşük 4,8375 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8908 oldu. MKD → PKR kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2641,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,15810,6681,2120,9631,1080,566
1 EUR1,07919,7021,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Pakistan Rupisi
1 MKD4,89695 PKR
5 MKD24,48475 PKR
10 MKD48,96950 PKR
20 MKD97,93900 PKR
50 MKD244,84750 PKR
100 MKD489,69500 PKR
250 MKD1.224,23750 PKR
500 MKD2.448,47500 PKR
1000 MKD4.896,95000 PKR
2000 MKD9.793,90000 PKR
5000 MKD24.484,75000 PKR
10000 MKD48.969,50000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Makedonya Dinarı
1 PKR0,20421 MKD
5 PKR1,02105 MKD
10 PKR2,04209 MKD
20 PKR4,08418 MKD
50 PKR10,21045 MKD
100 PKR20,42090 MKD
250 PKR51,05225 MKD
500 PKR102,10450 MKD
1000 PKR204,20900 MKD
2000 PKR408,41800 MKD
5000 PKR1.021,04500 MKD
10000 PKR2.042,09000 MKD