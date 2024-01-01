10 bin Pakistan rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → JOD çevirin

1,000₨ PKR = 0,002551JD JOD

10:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 PKR → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0026
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0025
Değişim0.07%0.43%
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1 PKR → JOD istatistikleri

PKR → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. PKR → JOD kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

PKR → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0025 oldu. PKR → JOD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4080,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0550,8363,8751,4863,9636,441
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,54414,6361,7784,73843,598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ürdün Dinarı
1 PKR0,00255 JOD
5 PKR0,01276 JOD
10 PKR0,02551 JOD
20 PKR0,05102 JOD
50 PKR0,12756 JOD
100 PKR0,25512 JOD
250 PKR0,63780 JOD
500 PKR1,27559 JOD
1000 PKR2,55118 JOD
2000 PKR5,10236 JOD
5000 PKR12,75590 JOD
10000 PKR25,51180 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Pakistan Rupisi
1 JOD391,97600 PKR
5 JOD1.959,88000 PKR
10 JOD3.919,76000 PKR
20 JOD7.839,52000 PKR
50 JOD19.598,80000 PKR
100 JOD39.197,60000 PKR
250 JOD97.994,00000 PKR
500 JOD195.988,00000 PKR
1000 JOD391.976,00000 PKR
2000 JOD783.952,00000 PKR
5000 JOD1.959.880,00000 PKR
10000 JOD3.919.760,00000 PKR