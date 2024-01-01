Pakistan rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PKR → JEP çevirin

1.000 pkr
2,85 jep

1.00000 PKR = 0.00285 JEP

17:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076189.33221.451711.653120.9478918.3592
1 GBP1.1692411.25825104.4531.697441.932941.1083121.4669
1 USD0.929250.794755183.01481.349051.536220.8808517.0609
1 INR0.01119420.009573650.01204610.01625070.01850530.01061080.205516

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Pakistan rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Jersey poundu
1 PKR0.00285 JEP
5 PKR0.01424 JEP
10 PKR0.02849 JEP
20 PKR0.05698 JEP
50 PKR0.14244 JEP
100 PKR0.28489 JEP
250 PKR0.71222 JEP
500 PKR1.42445 JEP
1000 PKR2.84889 JEP
2000 PKR5.69778 JEP
5000 PKR14.24445 JEP
10000 PKR28.48890 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Pakistan Rupisi
1 JEP351.01400 PKR
5 JEP1755.07000 PKR
10 JEP3510.14000 PKR
20 JEP7020.28000 PKR
50 JEP17550.70000 PKR
100 JEP35101.40000 PKR
250 JEP87753.50000 PKR
500 JEP175507.00000 PKR
1000 JEP351014.00000 PKR
2000 JEP702028.00000 PKR
5000 JEP1755070.00000 PKR
10000 JEP3510140.00000 PKR