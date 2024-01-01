Pakistan rupisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile PKR → HUF çevirin

1.000 pkr
1.296 huf

1.00000 PKR = 1.29633 HUF

17:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076189.33221.451711.653120.9478918.3592
1 GBP1.1692411.25825104.4531.697441.932941.1083121.4669
1 USD0.929250.794755183.01481.349051.536220.8808517.0609
1 INR0.01119420.009573650.01204610.01625070.01850530.01061080.205516

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Macar Forinti
1 PKR1.29633 HUF
5 PKR6.48165 HUF
10 PKR12.96330 HUF
20 PKR25.92660 HUF
50 PKR64.81650 HUF
100 PKR129.63300 HUF
250 PKR324.08250 HUF
500 PKR648.16500 HUF
1000 PKR1296.33000 HUF
2000 PKR2592.66000 HUF
5000 PKR6481.65000 HUF
10000 PKR12963.30000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Pakistan Rupisi
2000 HUF1542.82200 PKR
5000 HUF3857.05500 PKR
10000 HUF7714.11000 PKR
15000 HUF11571.16500 PKR
20000 HUF15428.22000 PKR
30000 HUF23142.33000 PKR
40000 HUF30856.44000 PKR
50000 HUF38570.55000 PKR
60000 HUF46284.66000 PKR
100000 HUF77141.10000 PKR
150000 HUF115711.65000 PKR
200000 HUF154282.20000 PKR