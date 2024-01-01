10 Pakistan rupisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile PKR → HUF çevirin

1,000₨ PKR = 1,396Ft HUF

10:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → HUF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HUF
1 PKR → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39611,3961
Düşük1,32471,2593
Ortalama1,35841,3104
Değişim5.39%10.06%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → HUF istatistikleri

PKR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3961, en düşük 1,3247 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3584 oldu. PKR → HUF kurundaki değişiklik 5.39 değerindeydi.

PKR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3961, en düşük 1,2593 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3104 oldu. PKR → HUF kurundaki değişiklik 10.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3960,7923,6731,4093,75434,542
1 EUR1,056189,1180,8373,8781,4883,96436,475
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52914,6361,7784,73843,601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Macar Forinti
1 PKR1,39601 HUF
5 PKR6,98005 HUF
10 PKR13,96010 HUF
20 PKR27,92020 HUF
50 PKR69,80050 HUF
100 PKR139,60100 HUF
250 PKR349,00250 HUF
500 PKR698,00500 HUF
1000 PKR1.396,01000 HUF
2000 PKR2.792,02000 HUF
5000 PKR6.980,05000 HUF
10000 PKR13.960,10000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Pakistan Rupisi
2000 HUF1.432,65400 PKR
5000 HUF3.581,63500 PKR
10000 HUF7.163,27000 PKR
15000 HUF10.744,90500 PKR
20000 HUF14.326,54000 PKR
30000 HUF21.489,81000 PKR
40000 HUF28.653,08000 PKR
50000 HUF35.816,35000 PKR
60000 HUF42.979,62000 PKR
100000 HUF71.632,70000 PKR
150000 HUF107.449,05000 PKR
200000 HUF143.265,40000 PKR