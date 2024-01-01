Pakistan rupisinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile PKR → GNF çevirin

1.000 pkr
30.817 gnf

1.00000 PKR = 30.81730 GNF

17:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.0761589.33751.451781.65320.94794518.362
1 GBP1.1693511.25845104.4711.697711.933251.1084821.4726
1 USD0.92920.794628183.01581.349051.536220.8808517.0627
1 INR0.01119350.009572010.012045910.01625050.01850510.01061060.205536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gine Frangı
1 PKR30.81730 GNF
5 PKR154.08650 GNF
10 PKR308.17300 GNF
20 PKR616.34600 GNF
50 PKR1540.86500 GNF
100 PKR3081.73000 GNF
250 PKR7704.32500 GNF
500 PKR15408.65000 GNF
1000 PKR30817.30000 GNF
2000 PKR61634.60000 GNF
5000 PKR154086.50000 GNF
10000 PKR308173.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Pakistan Rupisi
1 GNF0.03245 PKR
5 GNF0.16225 PKR
10 GNF0.32449 PKR
20 GNF0.64899 PKR
50 GNF1.62247 PKR
100 GNF3.24493 PKR
250 GNF8.11233 PKR
500 GNF16.22465 PKR
1000 GNF32.44930 PKR
2000 GNF64.89860 PKR
5000 GNF162.24650 PKR
10000 GNF324.49300 PKR