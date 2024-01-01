100 Pakistan rupisinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile PKR → GNF çevirin

1,000₨ PKR = 31,01GFr GNF

10:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 PKR → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,035231,1291
Düşük30,895630,7553
Ortalama30,992030,9781
Değişim-0.09%0.32%
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1 PKR → GNF istatistikleri

PKR → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,0352, en düşük 30,8956 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,9920 oldu. PKR → GNF kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

PKR → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,1291, en düşük 30,7553 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,9781 oldu. PKR → GNF kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3820,7923,6731,4093,75434,542
1 EUR1,056189,1450,8373,881,4883,96636,492
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,55314,6381,7794,7443,617

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gine Frangı
1 PKR31,00730 GNF
5 PKR155,03650 GNF
10 PKR310,07300 GNF
20 PKR620,14600 GNF
50 PKR1.550,36500 GNF
100 PKR3.100,73000 GNF
250 PKR7.751,82500 GNF
500 PKR15.503,65000 GNF
1000 PKR31.007,30000 GNF
2000 PKR62.014,60000 GNF
5000 PKR155.036,50000 GNF
10000 PKR310.073,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Pakistan Rupisi
1 GNF0,03225 PKR
5 GNF0,16125 PKR
10 GNF0,32250 PKR
20 GNF0,64501 PKR
50 GNF1,61252 PKR
100 GNF3,22504 PKR
250 GNF8,06260 PKR
500 GNF16,12520 PKR
1000 GNF32,25040 PKR
2000 GNF64,50080 PKR
5000 GNF161,25200 PKR
10000 GNF322,50400 PKR