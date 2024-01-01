2000 Pakistan rupisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile PKR → ALL çevirin

1.000₨ PKR = 0.3347Lek ALL

08:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 PKR → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.33540.3354
Düşük0.32340.3182
Ortalama0.32890.3246
Değişim2.33%4.04%
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1 PKR → ALL istatistikleri

PKR → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.3354, en düşük 0.3234 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.3289 oldu. PKR → ALL kurundaki değişiklik 2.33 değerindeydi.

PKR → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.3354, en düşük 0.3182 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.3246 oldu. PKR → ALL kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9482584.40.792553.672951.410053.7535534.5013
1 EUR1.05455189.0040.835793.873311.486973.9583136.3833
1 INR0.01184830.011235410.00939040.04351840.01670680.04447330.408783
1 GBP1.261751.19647106.49214.634341.779134.7360443.532

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Arnavutluk Leki
1 PKR0.33471 ALL
5 PKR1.67355 ALL
10 PKR3.34711 ALL
20 PKR6.69422 ALL
50 PKR16.73555 ALL
100 PKR33.47110 ALL
250 PKR83.67775 ALL
500 PKR167.35550 ALL
1000 PKR334.71100 ALL
2000 PKR669.42200 ALL
5000 PKR1673.55500 ALL
10000 PKR3347.11000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Pakistan Rupisi
1 ALL2.98766 PKR
5 ALL14.93830 PKR
10 ALL29.87660 PKR
20 ALL59.75320 PKR
50 ALL149.38300 PKR
100 ALL298.76600 PKR
250 ALL746.91500 PKR
500 ALL1493.83000 PKR
1000 ALL2987.66000 PKR
2000 ALL5975.32000 PKR
5000 ALL14938.30000 PKR
10000 ALL29876.60000 PKR