100 Pakistan rupisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile PKR → ALL çevirin

1,000₨ PKR = 0,3347Lek ALL

08:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 PKR → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33540,3354
Düşük0,32340,3182
Ortalama0,32890,3246
Değişim2.32%4.03%
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1 PKR → ALL istatistikleri

PKR → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3354, en düşük 0,3234 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3289 oldu. PKR → ALL kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

PKR → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3354, en düşük 0,3182 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3246 oldu. PKR → ALL kurundaki değişiklik 4.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3990,7923,6731,413,75434,501
1 EUR1,055189,0070,8363,8731,4873,95836,385
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,49914,6351,7794,73643,536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

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PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Arnavutluk Leki
1 PKR0,33469 ALL
5 PKR1,67347 ALL
10 PKR3,34693 ALL
20 PKR6,69386 ALL
50 PKR16,73465 ALL
100 PKR33,46930 ALL
250 PKR83,67325 ALL
500 PKR167,34650 ALL
1000 PKR334,69300 ALL
2000 PKR669,38600 ALL
5000 PKR1.673,46500 ALL
10000 PKR3.346,93000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Pakistan Rupisi
1 ALL2,98781 PKR
5 ALL14,93905 PKR
10 ALL29,87810 PKR
20 ALL59,75620 PKR
50 ALL149,39050 PKR
100 ALL298,78100 PKR
250 ALL746,95250 PKR
500 ALL1.493,90500 PKR
1000 ALL2.987,81000 PKR
2000 ALL5.975,62000 PKR
5000 ALL14.939,05000 PKR
10000 ALL29.878,10000 PKR