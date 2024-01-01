1 Arnavutluk lekinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ALL → PKR çevirin

1 all
2,89 pkr

1.00000 ALL = 2.89136 PKR

02:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929250.7946281.3483555.945157.18451.5352783.0095
1 EUR1.076110.855121.4509660.202561.53621.6521189.3265
1 GBP1.258451.1694311.6968370.404171.96381.93206104.463
1 CAD0.7416470.6891990.589334141.491542.41071.1386361.5638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arnavutluk lekinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Pakistan Rupisi
1 ALL2.89136 PKR
5 ALL14.45680 PKR
10 ALL28.91360 PKR
20 ALL57.82720 PKR
50 ALL144.56800 PKR
100 ALL289.13600 PKR
250 ALL722.84000 PKR
500 ALL1445.68000 PKR
1000 ALL2891.36000 PKR
2000 ALL5782.72000 PKR
5000 ALL14456.80000 PKR
10000 ALL28913.60000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Arnavutluk Leki
1 PKR0.34586 ALL
5 PKR1.72929 ALL
10 PKR3.45858 ALL
20 PKR6.91716 ALL
50 PKR17.29290 ALL
100 PKR34.58580 ALL
250 PKR86.46450 ALL
500 PKR172.92900 ALL
1000 PKR345.85800 ALL
2000 PKR691.71600 ALL
5000 PKR1729.29000 ALL
10000 PKR3458.58000 ALL