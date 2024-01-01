Filipinler pesosundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile PHP → UZS çevirin

1.000 php
222.849 uzs

1.00000 PHP = 222.84900 UZS

17:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.34910.92941.53610.7946911331.95150.1657.1936
1 CAD0.74123510.6889121.138610.589053987.288111.3085.33215
1 EUR1.075951.4515611.652760.8550751433.11161.5757.73995
1 AUD0.6510.8782640.60504710.517344867.09997.75744.68303

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Özbekistan Somu
1 PHP222.84900 UZS
5 PHP1114.24500 UZS
10 PHP2228.49000 UZS
20 PHP4456.98000 UZS
50 PHP11142.45000 UZS
100 PHP22284.90000 UZS
250 PHP55712.25000 UZS
500 PHP111424.50000 UZS
1000 PHP222849.00000 UZS
2000 PHP445698.00000 UZS
5000 PHP1114245.00000 UZS
10000 PHP2228490.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Filipinler Pesosu
1 UZS0.00449 PHP
5 UZS0.02244 PHP
10 UZS0.04487 PHP
20 UZS0.08975 PHP
50 UZS0.22437 PHP
100 UZS0.44873 PHP
250 UZS1.12184 PHP
500 UZS2.24368 PHP
1000 UZS4.48735 PHP
2000 UZS8.97470 PHP
5000 UZS22.43675 PHP
10000 UZS44.87350 PHP