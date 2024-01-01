20 Filipinler pesosundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile PHP → UZS çevirin

1,000₱ PHP = 218,5so'm UZS

08:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 PHP → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek222,7600229,1970
Düşük217,3360217,3360
Ortalama219,4631223,5673
Değişim-1.87%-2.20%
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1 PHP → UZS istatistikleri

PHP → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 222,7600, en düşük 217,3360 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 219,4631 oldu. PHP → UZS kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

PHP → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 229,1970, en düşük 217,3360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 223,5673 oldu. PHP → UZS kurundaki değişiklik -2.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5480,7921.397,92154,87,244
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,714109,8185,139
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,6163,2857,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,84799,9784,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Özbekistan Somu
1 PHP218,49600 UZS
5 PHP1.092,48000 UZS
10 PHP2.184,96000 UZS
20 PHP4.369,92000 UZS
50 PHP10.924,80000 UZS
100 PHP21.849,60000 UZS
250 PHP54.624,00000 UZS
500 PHP109.248,00000 UZS
1000 PHP218.496,00000 UZS
2000 PHP436.992,00000 UZS
5000 PHP1.092.480,00000 UZS
10000 PHP2.184.960,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Filipinler Pesosu
1 UZS0,00458 PHP
5 UZS0,02288 PHP
10 UZS0,04577 PHP
20 UZS0,09154 PHP
50 UZS0,22884 PHP
100 UZS0,45768 PHP
250 UZS1,14419 PHP
500 UZS2,28838 PHP
1000 UZS4,57675 PHP
2000 UZS9,15350 PHP
5000 UZS22,88375 PHP
10000 UZS45,76750 PHP