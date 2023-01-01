1 Özbekistan somundan Filipinler pesosuna
Reel döviz kuru ile UZS → PHP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Özbekistan Somu
|1 PHP
|215.43700 UZS
|5 PHP
|1077.18500 UZS
|10 PHP
|2154.37000 UZS
|20 PHP
|4308.74000 UZS
|50 PHP
|10771.85000 UZS
|100 PHP
|21543.70000 UZS
|250 PHP
|53859.25000 UZS
|500 PHP
|107718.50000 UZS
|1000 PHP
|215437.00000 UZS
|2000 PHP
|430874.00000 UZS
|5000 PHP
|1077185.00000 UZS
|10000 PHP
|2154370.00000 UZS