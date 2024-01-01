Filipinler pesosundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile PHP → UYU çevirin

1.000 php
700,54 uyu

1.00000 PHP = 0.70054 UYU

17:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.34910.92941.53610.7946911331.95150.1657.1936
1 CAD0.74123510.6889121.138610.589053987.288111.3085.33215
1 EUR1.075951.4515611.652760.8550751433.11161.5757.73995
1 AUD0.6510.8782640.60504710.517344867.09997.75744.68303

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Uruguay Pesosu
1 PHP0.70054 UYU
5 PHP3.50267 UYU
10 PHP7.00535 UYU
20 PHP14.01070 UYU
50 PHP35.02675 UYU
100 PHP70.05350 UYU
250 PHP175.13375 UYU
500 PHP350.26750 UYU
1000 PHP700.53500 UYU
2000 PHP1401.07000 UYU
5000 PHP3502.67500 UYU
10000 PHP7005.35000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Filipinler Pesosu
1 UYU1.42748 PHP
5 UYU7.13740 PHP
10 UYU14.27480 PHP
20 UYU28.54960 PHP
50 UYU71.37400 PHP
100 UYU142.74800 PHP
250 UYU356.87000 PHP
500 UYU713.74000 PHP
1000 UYU1427.48000 PHP
2000 UYU2854.96000 PHP
5000 UYU7137.40000 PHP
10000 UYU14274.80000 PHP