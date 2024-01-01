500 Filipinler pesosundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile PHP → UYU çevirin

1,000₱ PHP = 0,7307$U UYU

08:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 PHP → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,73070,7550
Düşük0,70440,7044
Ortalama0,71750,7249
Değişim1.21%2.63%
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1 PHP → UYU istatistikleri

PHP → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7307, en düşük 0,7044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7175 oldu. PHP → UYU kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

PHP → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7550, en düşük 0,7044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7249 oldu. PHP → UYU kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,92154,7557,244
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,82109,7985,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,6163,2457,642
1 AUD0,6460,910,61210,512902,91799,9564,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Uruguay Pesosu
1 PHP0,73072 UYU
5 PHP3,65360 UYU
10 PHP7,30720 UYU
20 PHP14,61440 UYU
50 PHP36,53600 UYU
100 PHP73,07200 UYU
250 PHP182,68000 UYU
500 PHP365,36000 UYU
1000 PHP730,72000 UYU
2000 PHP1.461,44000 UYU
5000 PHP3.653,60000 UYU
10000 PHP7.307,20000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Filipinler Pesosu
1 UYU1,36851 PHP
5 UYU6,84255 PHP
10 UYU13,68510 PHP
20 UYU27,37020 PHP
50 UYU68,42550 PHP
100 UYU136,85100 PHP
250 UYU342,12750 PHP
500 UYU684,25500 PHP
1000 UYU1.368,51000 PHP
2000 UYU2.737,02000 PHP
5000 UYU6.842,55000 PHP
10000 UYU13.685,10000 PHP