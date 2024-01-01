10 bin Filipinler pesosundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → LRD çevirin

1,000₱ PHP = 3,205L$ LRD

07:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 PHP → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,34593,5092
Düşük3,19623,1962
Ortalama3,27703,3903
Değişim-4.16%-7.02%
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1 PHP → LRD istatistikleri

PHP → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3459, en düşük 3,1962 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2770 oldu. PHP → LRD kurundaki değişiklik -4.16 değerindeydi.

PHP → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5092, en düşük 3,1962 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3903 oldu. PHP → LRD kurundaki değişiklik -7.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5470,7911.396,61154,5857,244
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,171109,7095,141
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.472,66163,0057,639
1 AUD0,6460,9110,61310,511902,55999,9014,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Liberya Doları
1 PHP3,20527 LRD
5 PHP16,02635 LRD
10 PHP32,05270 LRD
20 PHP64,10540 LRD
50 PHP160,26350 LRD
100 PHP320,52700 LRD
250 PHP801,31750 LRD
500 PHP1.602,63500 LRD
1000 PHP3.205,27000 LRD
2000 PHP6.410,54000 LRD
5000 PHP16.026,35000 LRD
10000 PHP32.052,70000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Filipinler Pesosu
1 LRD0,31199 PHP
5 LRD1,55994 PHP
10 LRD3,11987 PHP
20 LRD6,23974 PHP
50 LRD15,59935 PHP
100 LRD31,19870 PHP
250 LRD77,99675 PHP
500 LRD155,99350 PHP
1000 LRD311,98700 PHP
2000 LRD623,97400 PHP
5000 LRD1.559,93500 PHP
10000 LRD3.119,87000 PHP