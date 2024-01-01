50 Liberya dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile LRD → PHP çevirin

50 lrd
14,92 php

1,000L$ LRD = 0,2985₱ PHP

09:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30260,3036
Düşük0,29830,2954
Ortalama0,30000,3005
Değişim-1.36%1.05%
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1 LRD → PHP istatistikleri

LRD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3026, en düşük 0,2983 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3000 oldu. LRD → PHP kurundaki değişiklik -1.36 değerindeydi.

LRD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3036, en düşük 0,2954 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3005 oldu. LRD → PHP kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2150,9270,7831,33883,7431,683
1 CAD0,723113,1730,6710,5670,96860,561,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0791,49119,64510,8451,44390,3171,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Filipinler Pesosu
1 LRD0,29849 PHP
5 LRD1,49244 PHP
10 LRD2,98488 PHP
20 LRD5,96976 PHP
50 LRD14,92440 PHP
100 LRD29,84880 PHP
250 LRD74,62200 PHP
500 LRD149,24400 PHP
1000 LRD298,48800 PHP
2000 LRD596,97600 PHP
5000 LRD1.492,44000 PHP
10000 LRD2.984,88000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Liberya Doları
1 PHP3,35022 LRD
5 PHP16,75110 LRD
10 PHP33,50220 LRD
20 PHP67,00440 LRD
50 PHP167,51100 LRD
100 PHP335,02200 LRD
250 PHP837,55500 LRD
500 PHP1.675,11000 LRD
1000 PHP3.350,22000 LRD
2000 PHP6.700,44000 LRD
5000 PHP16.751,10000 LRD
10000 PHP33.502,20000 LRD