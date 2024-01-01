Peru Nuevo solünden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile PEN → SCR çevirin

1.000 pen
3.583,45 scr

1.00000 PEN = 3.58345 SCR

16:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855361.0756589.29931.452071.653450.94766518.3723
1 GBP1.169111.25755104.41.697631.933061.1079121.4792
1 USD0.92970.795197183.01891.349951.537160.8810517.0802
1 INR0.01119830.009578510.012045410.01626080.01851580.01061260.205739

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Seyşeller Rupisi
1 PEN3.58345 SCR
5 PEN17.91725 SCR
10 PEN35.83450 SCR
20 PEN71.66900 SCR
50 PEN179.17250 SCR
100 PEN358.34500 SCR
250 PEN895.86250 SCR
500 PEN1791.72500 SCR
1000 PEN3583.45000 SCR
2000 PEN7166.90000 SCR
5000 PEN17917.25000 SCR
10000 PEN35834.50000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Peru Nuevo Solü
1 SCR0.27906 PEN
5 SCR1.39531 PEN
10 SCR2.79061 PEN
20 SCR5.58122 PEN
50 SCR13.95305 PEN
100 SCR27.90610 PEN
250 SCR69.76525 PEN
500 SCR139.53050 PEN
1000 SCR279.06100 PEN
2000 SCR558.12200 PEN
5000 SCR1395.30500 PEN
10000 SCR2790.61000 PEN