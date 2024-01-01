Yemen riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile OMR → XOF çevirin

1.000 omr
1.584.020 xof

1.00000 OMR = 1584.02000 XOF

16:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0756589.30761.453041.652680.94784518.3712
1 GBP1.1691911.25765104.4181.69891.932321.1082121.4797
1 USD0.92970.795134183.02661.350851.536450.881217.0792
1 INR0.01119730.009576860.012044310.01627010.01850550.01061350.205708

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 OMR1584.02000 XOF
5 OMR7920.10000 XOF
10 OMR15840.20000 XOF
20 OMR31680.40000 XOF
50 OMR79201.00000 XOF
100 OMR158402.00000 XOF
250 OMR396005.00000 XOF
500 OMR792010.00000 XOF
1000 OMR1584020.00000 XOF
2000 OMR3168040.00000 XOF
5000 OMR7920100.00000 XOF
10000 OMR15840200.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Umman Riyali
1 XOF0.00063 OMR
5 XOF0.00316 OMR
10 XOF0.00631 OMR
20 XOF0.01263 OMR
50 XOF0.03157 OMR
100 XOF0.06313 OMR
250 XOF0.15783 OMR
500 XOF0.31565 OMR
1000 XOF0.63131 OMR
2000 XOF1.26261 OMR
5000 XOF3.15653 OMR
10000 XOF6.31307 OMR