Yemen riyalinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile OMR → SZL çevirin

1.000 omr
49.299,60 szl

1.00000 OMR = 49.29960 SZL

16:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552851.075889.32261.453141.652920.9477518.3769
1 GBP1.169211.25785104.4381.699041.932631.1081121.4867
1 USD0.929550.795007183.0291.350751.536450.8809517.0821
1 INR0.01119540.009575060.01204410.01626840.0185050.01061010.205737

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Svaziland Lilangenisi
1 OMR49.29960 SZL
5 OMR246.49800 SZL
10 OMR492.99600 SZL
20 OMR985.99200 SZL
50 OMR2464.98000 SZL
100 OMR4929.96000 SZL
250 OMR12324.90000 SZL
500 OMR24649.80000 SZL
1000 OMR49299.60000 SZL
2000 OMR98599.20000 SZL
5000 OMR246498.00000 SZL
10000 OMR492996.00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Umman Riyali
1 SZL0.02028 OMR
5 SZL0.10142 OMR
10 SZL0.20284 OMR
20 SZL0.40568 OMR
50 SZL1.01421 OMR
100 SZL2.02841 OMR
250 SZL5.07102 OMR
500 SZL10.14205 OMR
1000 SZL20.28410 OMR
2000 SZL40.56820 OMR
5000 SZL101.42050 OMR
10000 SZL202.84100 OMR