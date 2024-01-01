Yemen riyalinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile OMR → NIO çevirin

1.000 omr
95.742,80 nio

1.00000 OMR = 95.74280 NIO

16:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0757589.31441.453071.652840.9476918.3747
1 GBP1.1693811.25795104.4421.699181.932781.1082121.4868
1 USD0.929450.794944183.02521.350751.536450.8809517.0808
1 INR0.01119640.009574730.012044510.01626920.01850590.01061060.20573

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Yemen riyalinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Nikaragua Kordobası
1 OMR95.74280 NIO
5 OMR478.71400 NIO
10 OMR957.42800 NIO
20 OMR1914.85600 NIO
50 OMR4787.14000 NIO
100 OMR9574.28000 NIO
250 OMR23935.70000 NIO
500 OMR47871.40000 NIO
1000 OMR95742.80000 NIO
2000 OMR191485.60000 NIO
5000 OMR478714.00000 NIO
10000 OMR957428.00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Umman Riyali
1 NIO0.01044 OMR
5 NIO0.05222 OMR
10 NIO0.10445 OMR
20 NIO0.20889 OMR
50 NIO0.52223 OMR
100 NIO1.04446 OMR
250 NIO2.61115 OMR
500 NIO5.22230 OMR
1000 NIO10.44460 OMR
2000 NIO20.88920 OMR
5000 NIO52.22300 OMR
10000 NIO104.44600 OMR