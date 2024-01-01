Yemen riyalinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile OMR → MRU çevirin

1.000 omr
103.854 mru

1.00000 OMR = 103.85400 MRU

16:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0758589.32261.452881.652610.94776518.3771
1 GBP1.1695111.2582104.4621.699141.932721.1084221.4919
1 USD0.92950.794786183.02511.350451.53610.8809517.0815
1 INR0.01119540.009572840.012044510.01626560.01850160.01061060.205739

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Moritanya Ouguiyası
1 OMR103.85400 MRU
5 OMR519.27000 MRU
10 OMR1038.54000 MRU
20 OMR2077.08000 MRU
50 OMR5192.70000 MRU
100 OMR10385.40000 MRU
250 OMR25963.50000 MRU
500 OMR51927.00000 MRU
1000 OMR103854.00000 MRU
2000 OMR207708.00000 MRU
5000 OMR519270.00000 MRU
10000 OMR1038540.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Umman Riyali
1 MRU0.00963 OMR
5 MRU0.04814 OMR
10 MRU0.09629 OMR
20 MRU0.19258 OMR
50 MRU0.48145 OMR
100 MRU0.96289 OMR
250 MRU2.40724 OMR
500 MRU4.81447 OMR
1000 MRU9.62894 OMR
2000 MRU19.25788 OMR
5000 MRU48.14470 OMR
10000 MRU96.28940 OMR