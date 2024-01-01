Yemen riyalinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → GYD çevirin

1.000 omr
543.643 gyd

1.00000 OMR = 543.64300 GYD

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

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Yemen riyalinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Guyana Doları
1 OMR543.64300 GYD
5 OMR2718.21500 GYD
10 OMR5436.43000 GYD
20 OMR10872.86000 GYD
50 OMR27182.15000 GYD
100 OMR54364.30000 GYD
250 OMR135910.75000 GYD
500 OMR271821.50000 GYD
1000 OMR543643.00000 GYD
2000 OMR1087286.00000 GYD
5000 OMR2718215.00000 GYD
10000 OMR5436430.00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Umman Riyali
1 GYD0.00184 OMR
5 GYD0.00920 OMR
10 GYD0.01839 OMR
20 GYD0.03679 OMR
50 GYD0.09197 OMR
100 GYD0.18394 OMR
250 GYD0.45986 OMR
500 GYD0.91972 OMR
1000 GYD1.83944 OMR
2000 GYD3.67888 OMR
5000 GYD9.19720 OMR
10000 GYD18.39440 OMR