50 Yemen riyalinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile OMR → CZK çevirin

50 omr
2999.55 czk

1.00000 OMR = 59.99090 CZK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

OMR → CZK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 CZK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 OMR59.99090 CZK
5 OMR299.95450 CZK
10 OMR599.90900 CZK
20 OMR1199.81800 CZK
50 OMR2999.54500 CZK
100 OMR5999.09000 CZK
250 OMR14997.72500 CZK
500 OMR29995.45000 CZK
1000 OMR59990.90000 CZK
2000 OMR119981.80000 CZK
5000 OMR299954.50000 CZK
10000 OMR599909.00000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Umman Riyali
1 CZK0.01667 OMR
5 CZK0.08335 OMR
10 CZK0.16669 OMR
20 CZK0.33338 OMR
50 CZK0.83346 OMR
100 CZK1.66692 OMR
250 CZK4.16730 OMR
500 CZK8.33460 OMR
1000 CZK16.66920 OMR
2000 CZK33.33840 OMR
5000 CZK83.34600 OMR
10000 CZK166.69200 OMR