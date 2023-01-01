5 Yemen riyalinden Çek korunasına
Reel döviz kuru ile OMR → CZK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Çek Cumhuriyeti Korunası
|1 OMR
|59.99090 CZK
|5 OMR
|299.95450 CZK
|10 OMR
|599.90900 CZK
|20 OMR
|1199.81800 CZK
|50 OMR
|2999.54500 CZK
|100 OMR
|5999.09000 CZK
|250 OMR
|14997.72500 CZK
|500 OMR
|29995.45000 CZK
|1000 OMR
|59990.90000 CZK
|2000 OMR
|119981.80000 CZK
|5000 OMR
|299954.50000 CZK
|10000 OMR
|599909.00000 CZK